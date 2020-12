Kostenpflichtiger Inhalt: Menschen im Gelderland : Walbecker Kochmutti wird 90

Erika Croonenbrock war jahrelang als Kochmutti im Sauerlandlager aktiv. Foto: Evers, Gottfried (eve)

WALBECK Erika Croonenbrock feiert heute einen runden Geburtstag. Sie erzählt vom entbehrungsreichen Leben in der Nachkriegszeit in Hamborn und von ihrem Einsatz in der Küches des Walbecker Sauerlandlagers.