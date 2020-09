Internet-Verbindung : Keine Glasfaser – dafür ein Loch in der Wand

Anita Peters und Karl-Heinz Delbeck vor dem Loch, das die Deutsche Glasfaser offen liegen lässt. Foto: Norbert Prümen

Walbeck Auf der Tannenstraße in Walbeck warten Anwohner seit Monaten auf ihren Glasfaseranschluss. In ihren Kellerwänden klaffen Löcher. Und bei starkem Regen steht bei einer Frau Wasser im Keller.

Da liegt es, ummantelt in leuchtendem Orange. Es ist der Zugang zur schönen, neuen Glasfaserwelt. Wenn es denn erst einmal bis in den Keller verlegt und angeschlossen ist. Doch genau darauf warten Anita Peters, Karl-Heinz Delbeck und ein weiterer Anwohner auf der Tannenstraße in Walbeck. Seit Monaten.

Im April 2018 haben Anita Peters und Karl-Heinz Delbeck den Vertrag mit der Deutschen Glasfaser abgeschlossen. „Im Januar habe ich geschrieben, dass ich kein Fernsehen dabei haben wollte, weil ich eine Satellitenschüssel habe“, berichtet Anita Peters.. Diese Vertragsänderung sei auch umgehend bestätigt worden. Am 1. April 2020 bekam die 72-Jährige eine Mail des Unternehmens. In den kommenden Wochen würden die noch anstehenden Arbeiten ausgeführt, hieß es da. „Hierbei werden auch die restlichen Hausanschlüsse sukzessive verlegt und nacheinander aktiviert.“

Info Teilen Sie uns Ihr Anliegen mit Kontakt Haben auch Sie ein Anliegen, dann schreiben Sie eine E-Mail mit dem Stichwort „Bürgermonitor“ an die Adresse geldern@rheinische-post.de. Oder schreiben der Redaktion einen Brief an Rheinische Post, Markt 12, 47608 Geldern.Die Redaktion ist montags bis freitags telefonisch erreichbar unter der Nummer 02831 139270.

Da lag das Kabel bei der Walbeckerin und ihrem Nachbar schon bis zur Kellerwand. „Und in der Hauswand hatte ich seit Januar schon ein Loch“, sagt die Frau, und ihr Nachbar nickt bestätigend. Für die Seniorin unangenehm: Das Loch lässt sich nicht abdecken. „Als im März starker Regen war, stand bei mir Wasser im Keller.“ Bis heute warten sie und Delbeck darauf, dass der Anschluss hergestellt wird.

Das ist für sie umso unverständlicher, weil andere Anwohner der Tannenstraße ihren modernen Internetanschluss schon längst haben. „Ich weiß nicht, warum man einen Straßenzug nicht in einem Mal fertig stellt“, kritisiert Anita Peters. „In Lüllingen und Nieukerk ist alles 100-prozentig fertig, aber hier nicht“, ärgert sie sich. Delbeck schwant, dass das Coronavirus als Alibi für die Verzögerung angeführt wird.

„Es hakt zurzeit am Subunternehmer und an der Deutschen Glasfaser“, meint Johannes Quinders. Der Radio- und Fernsehfachhändler aus Walbeck ist als Vertriebler in Sachen Glasfaser aktiv. Er habe schon mehrfach gehört, dass die Sache „in Kürze“ erledigt sei.

Anita Peters und Karl-Heinz Delbeck fragen sich, wie lange sie noch warten müssen. „Ich glaube nicht mehr daran, dass wir den Anschluss noch kriegen“, sagt die Walbeckerin. Sie würde das Loch am liebsten dauerhaft wieder abdichten. Über eine Kündigungsklausel haben sie und Delbeck im Vertrag nichts gefunden. Quinders sieht da keinen Anlass zur Sorge. „Aus dem Vertrag kommt man problemlos heraus“, sagt er.