Walbeck : Berni und Anni Hebinck feiern Goldhochzeit

Walbeck Seit 50 Jahren sind Berni und Anni Hebinck aus Walbeck verheiratet. Kennengelernt haben die beiden sich beim Tanztee.

(ksch) In Walbeck feierten Berni und Anni Hebinck ihre Goldhochzeit. Gefunkt hatte es bei den beiden schon 1965 beim Tanztee im Straelener Gürzenich. Vier Jahre später, am 4. Oktober 1969, wurde dann in der St. Nikolaus Kirche in Walbeck geheiratet. Anni Hebinck ist gebürtig aus Straelen und war früher im elterlichen Gartenbaubetrieb Reinders tätig. Ihr Mann Berni ist gelernter KfZ-Elektromeister und arbeitete zuletzt als Verwaltungsangestellter bei der Stadt Geldern. Beim SV Walbeck war er jahrelang Torhüter der 1. Mannschaft. Das Ehepaar hat zwei Söhne und vier Enkelkinder. Nun wurde mit der Familie und Freunden die Goldhochzeit gefeiert. Besonders freute sich das Jubelpaar über das Ständchen des MGV Concordia aus Straelen, wo Berni Hebinck seit dem Jahre 2011 selbst Mitglied ist.