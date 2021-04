Wassersport : Blaue Lagune startet mit dem Sportbetrieb

Wachtendonk Christian Kirsch, Geschäftsführer der Wachtendonker „Blaue Lagune“, reagiert auf Gerichtsurteil und öffnet die Wasserski- und Wakeboard-Anlage.

Die Blaue Lagune in Wachtendonk nimmt an diesem Wochenende ihren Wasserski- und Wakeboard-Betrieb wieder auf. Geschäftsführer Christian Kirsch sieht die Grundlage dafür in einem Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf in einem Fall aus Dormagen.