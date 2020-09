Wahlkampf in Straelen : Vor der Wahl: Jugendliche im Gespräch mit Politikern

Wahlkampf in Straelen

In lockerer Atmosphäre fand die Begegnung zwischen Politikern und Jugendlichen statt. Foto: Stadt Straelen

Straelen Im Jugendzentrum tauschten sich die beiden Bürgermeisterkandidaten und Vertreter der Parteien mit jungen Bewohnern der Blumenstadt aus.

„Komm!Wahl!Klar! hatte das Jugendzentrum seine Veranstaltung überschrieben. Bei der Premiere im JuSt bekamen 26 Jugendliche aus der Sekundarschule, dem Gymnasium und dem JuSt die Möglichkeit, mit den Parteien und Bürgermeisterkandidaten der Kommunalwahl in Kontakt zu treten. Teilgenommen haben Stephan Heintze (Freie Wähler), Jannis Delbeck (CDU), Daniel Boysen (SPD), Stefan Kemmerling (GO/Grüne) und Johannes Pieper (FDP). Auch die beiden Bürgermeisterkandidaten Wolfram Pott und Bernd Kuse waren dabei.