Tiefengeothermie in Straelen Der lange Weg zur ersten Bohrung

In der Theorie klingt es eigentlich gar nicht so kompliziert. Vereinfacht gesagt, müsste man einfach ein Loch bohren. Hoffen, dass man in der Erde auf warmes Wasser trifft. Dieses Wasser dann fördern und die Energie als Heizquelle nutzen. Tiefengeothermie nennt sich das, in Straelen soll es zukünftig dazu beitragen, dass der Gartenbau klimaneutral heizen kann.