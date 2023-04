Für welche Häuser eine Wärmepumpe geeignet ist Der lange Weg zur Wärmepumpe

In der Firma Neyenhuys klingelt aktuell regelmäßig das Telefon. Im Schnitt fünf Mal am Tag sind am andere Ende Leitung Kunden, die Fragen zu ihrer Heizung haben. Die gerne wissen würden, ob sich eine Wärmepumpe lohnt – oder am liebsten direkt eine einbauen wollen. Geschäftsführer Hans-Gerhard Neyenhuys und seine Mitarbeiter müssen die Anrufer dann erst einmal um Geduld bitten. „Wenn man jetzt eine Bestellung für eine Luft-Wärmepumpe rausgibt, dauert das manchmal bis zu einem Jahr“, sagt der Chef des Veerter Sanitär-und Heizungsbauunternehmens. Denn obwohl die Heizungsanlagen gefragt sind: lieferbar sind sie nicht immer. „Es sind nicht nur die Wärmepumpen. Es fehlen oft einzelne Komponenten. Und das führt dann zu Verzögerungen.“ Mal sind es Pufferspeicher, die fehlen, mal Wassespeicher. Also müssen die Kunden oft warten. „Das sind Lieferkettenprobleme“, sagt Neyenhuys über den Grund für die Wartezeit. Der Industrie fehlen oft einzelne Bestandteile, zum Beispiel Mikrochips, die in den Anlagen verbaut werden. Und so dauert es, bis alles bei den Handwerkern angekommen ist. Zudem käme die Industrie nicht mit immer mit der hohen Nachfrage hinterher.