Umstrittene Gehölzpflege in Geldern : „Kahlschlag“ verärgert Anwohner

Umstrittene Gehölzpflege in Geldern

Geldern Die Stadt Geldern spricht von einer regulären Unterhaltungsmaßnahme. Geschnitten wurden nur Pflanzen, die aufgrund ihres Wuchses als problematisch galten. Die Gehölze würden außerdem rasch nachwachsen.

Das kleine Wäldchen zwischen der Vernumer Straße und der Straße Im Staufeld in Geldern ist von der Stadtgärtnerei ordentlich ausgedünnt worden. Anwohner Klaus Thoms spricht von einem „Kahlschlag“. Das Wäldchen, sagt er, sei zu fast 80 Prozent abgeholzt worden, obwohl dort viele Vögel genistet hätten. Zugleich seien die Bäume für die umliegenden Häuser ein brauchbarer Sicht-, Lärm und Windschutz gewesen. Übrig blieb eine Kahlfläche, so Thoms.

Ihm und einigen Nachbarn sei es völlig unverständlich, aus welchen Gründen die Stadt die Grünfläche zum großen Teil vernichtet habe. In anderen Kommunen werde eher diskutiert, wie man Grünflächen erhalten könne. Als Beispiel führt er die Pläne der Gemeinde Kerken auf, wo naturnahe Vorgärten gefördert werden sollen (wir berichteten). Die Entsiegelung und naturnahe Umgestaltung – etwa von Vorgärten, heißt es in einer entsprechenden Vorlage der Verwaltung, habe nicht nur einen positiven Einfluss auf die menschliche Gesundheit, sondern bewirke ebenso eine Reduzierung der Abwassermengen und damit des lokalen Überschwemmungsrisikos. Die Flächen erhalten einen ökologischen Mehrwert durch das Schaffen von Lebensraum und die Erhöhung der Biodiversität. Die Anzahl biologisch wertvoller Flächen wirkt sich zudem positiv auf die Wohnqualität aus und erhöht die Akzeptanz gegenüber Blühflächen innerhalb der Bürgerschaft.

Auch in Geldern gibt es entsprechende Aufrufe. Auf der städtischen Homepage heißt es zum Beispiel unter dem Punkt „Klimaschutz in der Stadt Geldern“: „Unversiegelte Bereiche und Grünflächen haben eine wichtige Funktion für den Klimaschutz in unserer Stadt [...] Ermöglicht man das Wachsen heimischer und standortgerechter Pflanzen, können sie auch Lebens- und Nahrungsraum für viele heimische Tierarten sein. Nicht zuletzt verschönern Grünflächen, egal ob es sich um öffentliche Flächen wie zum Beispiel Parks, Pflanzbeete oder Wegränder oder um private Gärten und Vorgärten handelt, unsere Wohngebiete. Die Lebens- und Aufenthaltsqualität wird durch lebendig bepflanzte Flächen deutlich gesteigert.“