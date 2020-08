Kommunalwahl in Geldern : BiG setzt auf Beteiligung der Bürger

Hans-Ludwig Kowalski, Christiane Förster und Markus Peukes (v.l.) stehen auf den vorderen Plätzen der BiG-Reserveliste. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Die Wählergemeinschaft: Bürger in Geldern steht bei der Kommunalwahl zum ersten Mal auf dem Wahlzettel. Man hofft, in Fraktionsgröße in den Rat einziehen zu können.

Es ist eine Premiere für Geldern genau wie für die Wählergemeinschaft: BiG (Bürger in Geldern) steht bei der Kommunalwahl zum ersten Mal auf dem Wahlzettel. Einer der Aktiven, Spitzenkandidat Markus Peukes, hat aber schon Erfahrung als Ratsmitglied. Er wurde bei der vergangenen Kommunalwahl erstmals in den Stadtrat gewählt, damals für die Piraten.

Nun hofft er, mit Christiane Förster und Hans-Ludwig Kowalski gleich in Fraktionsgröße (mindestens zwei Mandate) ins Stadtparlament einzuziehen. Peukes: „Das wäre schon wichtig. Als Einzelkämpfer kann man im Rat leider nur sehr wenig bewegen.“ Alle eint, dass sie Politik für Geldern machen wollen, dabei aber nicht von bundesweiten Parteiprogrammen abhängig sein wollen. Themen hat BiG genug. An erster Stelle steht im Wahlprogramm „Bürgernähe“. Für BiG heißt das, nicht nur Bürgerbeteiligung dort, wo sie vorgeschrieben ist, sondern möglichst bei allen Themenbereichen. „Man sieht es gerade wieder in Sachen Issumer Straße. Da werden die Bürger in den Sommerferien und zeitlich begrenzt zur Bürgerbeteiligung eingeladen. Das wirkt schon lieblos. Das kann man doch viel intensiver betreiben“, so Hans-Ludwig Kowalski.

Info Kontakt BiG Bürger in Geldern, Vorsitzender Markus Peukes, Telefon: 02831 133966, 1E-Mail: markus.peukes@buerger-in-geldern.de. Treffen Am Donnerstag, 13.August. findet ab ab 19 Uhr der politischer Stammtisch statt, in der Außengastronomie „Zum Schwarzbrenner“ in Geldern, Glockengasse 17.

Besonders Kinder und Jugendliche sollte man auch grundsätzlich beteiligen. Für die Arbeit des Rates fordern die BiG-Aktiven, weniger Politik in den Hinterzimmern zu machen und so wenig wie möglich im nichtöffentlichen Bereich zu beraten und zu entscheiden. Geht’s nach BiG, soll es zu Beginn von Rats- und Ausschusssitzungen möglich sein, Fragen zu Themen der Tagesordnung zu stellen. Peukes: „Mancher möchte einen wichtigen Hinweis vor der Entscheidung geben. Was nützt es da, wenn er erst nach getroffenen Beschlüssen zu Wort kommt?“.

„Umweltfreundlichkeit“ ist der zweite große Themenkomplex von BiG. Man will sich für einen eigenen Ausschuss „Natur, Umwelt, Klima“ einsetzen. Für Radfahrer soll mehr getan werden, eine Baumschutzverordnung soll für Geldern erlassen werden.