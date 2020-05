Unfall in Wachtendonk : Zwei Verletzte bei Abbiegeunfall

Unfall in Wachtendonk

Wachtendonk Auf der Kreuzung Meerendonker Straße / Nieukerker Straße in Wachtendonk hat sich am Donnerstag ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignet.

Wie die Polizei berichtete, war eine 31 Jahre alte Frau aus Kerken mit ihrem Audi auf der Nieukerker Straße in Richtung Straelen unterwegs.

Sie wollte an der Kreuzung nach links auf die Meerendonker Straße abbiegen. Hierbei nahm sie jedoch dem Mercedes eines 30 Jahre alten Mannes aus Straelen, der ihr auf der Nieukerker Straße entgegenkam und an der Kreuzung weiter geradeaus in Richtung Nieukerk fahren wollte, die Vorfahrt.