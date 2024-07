Kreuzung in Wachtendonk Zwei Männer nach schwerem Unfall in Lebensgefahr

Es ist bereits der zweite sehr schwere Verkehrsunfall auf der Meerendonker Straße in Wachtendonk in kurzer Zeit. Vor nicht ganz einem Monat, am Donnerstag 13. Juni, hatte sich unweit der aktuellen Unfallstelle ein Frontalzusammenstoß ereignet. Ein 69 Jahre alter Mann aus Straelen war mit seinem VW Up mit dem VW Tiguan eines 45 Jahre alten Kerkeners zusammengestoßen. Der Straelener wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo er kurze Zeit später gestorben ist.