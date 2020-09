Kommunalwahl in Wachtendonk : „Hohe Wahlbeteiligung gut für die CDU“

Fraktionsvorsitzender Joachim Oomen, Parteichefin Gabi Stromenger und Bürgermeisterkandidat Alexander Pasch (v.r.) mit dem Programm der CDU Wachtendonk. Foto: Norbert Prümen

Wachtendonk Die Christdemokraten in Wachtendonk registrieren die Briefwahl vieler Älterer mit Freude. Sie rechnen mit sieben Gruppierungen im neuen Rat. Bezahlbares nachhaltiges Wohnen und gute Schulen sind ihre wichtigsten Themen.

Ihren Status als stärkste Fraktion im Rat möchte die Wachtendonker CDU nach der Wahl am 13. September behalten. Und sie ist zuversichtlich, dass sie das auch schafft. Fraktionsvorsitzender Joachim Oomen und Parteichefin Gabi Stromenger registrieren einen hohen Anteil an Briefwählern. „Viele Ältere wählen per Brief“, stellt Gabi Stromenger fest. Und eine hohe Wahlbeteiligung, ergänzt Oomen, „ist immer gut für uns“. Wobei die Ratssitzungen nicht einfacher werden dürften. Die Christdemokraten rechnen mit sieben Gruppierungen im Sitzungssaal. Für eine vernünftige Ratsarbeit sei eine CDU als stabilisierender Anker von Vorteil, meint Oomen.

„Sicher in die Zukunft“ hat die CDU Wachtendonk-Wankum ihr Programm für 2020 bis 2025 genannt. Ganz oben auf der Prioritätenliste steht das bezahlbare Wohnen. „Wir brauchen Wohnungen und Häuser für junge Familien und barrierefreie Wohnungen“, betont Gabi Stromenger. Viele ältere Einwohner wollen ihre großen Häuser verkaufen und in kleinere Wohnungen ziehen. Die Preise müssten fair sein, auch für kleinere Einkommen machbar. Die Gemeinde kann laut CDU nur begrenzt Einfluss nehmen. Zwar ist sie Eigentümerin im Baugebiet „Alter Sportplatz“ in Wankum, aber dort sind fast alle Flächen schon verkauft.

Info Die Sitzverteilung im Gemeinderat Wahl Kommunalwahl am 25. Mai 2014 Gesamtstärke 24 Personen; fünf Fraktionen und ein Ratsmandat CDU 10 Mitglieder WWG 5 Mitglieder SPD 3 Mitglieder Bündnis 90/Grüne 3 Mitglieder WBV 2 Mitglieder FDP 1 Mitglied

Für nachhaltiges Bauen plädiert der von der CDU unterstützte, parteilose Bürgermeisterkandidat Alexander Pasch. „Am Klimawandel kommen wir nicht vorbei.“ Nahwärmenetz und Solarkraft sind aus seiner Sicht die zu forcierenden Energiequellen, die je nach Örtlichkeit zum Einsatz kommen könnten. „Die Nachfrage nach Windenergie wird wachsen“, ist Oomen überzeugt. Die parteiübergreifende Arbeitsgruppe zur Klimaneutralität der Gemeinde ist laut Stromenger und Oomen auf einem guten Weg.

Das ist Wachtendonk nach Ansicht der Christdemokraten auch im Bereich Bildung, bei den Kitas und Schulen. Oomen verweist darauf, dass in Wankum die fünfte Kita im Gemeindegebiet geplant ist. Bei den Schulen bleibt die CDU bei ihrer Devise „kurze Beine, kurze Wege“. Für die Wankumer Grundschule werden ein Anbau oder in etwa fünf Jahren ein kompletter Neubau ins Auge gefasst. Wachtendonk sei, so Oomen, mit der neuen OGS gut aufgestellt. Glücklich ist man mit der Freien Realschule „Weitsicht“, die nach den Sommerferien gestartet ist.

In Wachtendonks historischem Ortskern bietet sich aus Sicht der CDU eine, so Oomen, „historische Chance, die jetzt angepackt werden muss“. Es geht um die Sanierung mancher Baudenkmäler, die sich in einem schlechten Zustand befinden. Auf der Mühlenstraße habe die Gemeinde einige Häuser aufgekauft. „Modernes Wohnen im Ortskern in historischer Fassade“, beschreibt Gabi Stromenger den Kurs, der unter anderem mit dem Investor, dem Kreis Kleve und dem Landeskonservator abzustimmen sei. In Wankum stehe für ähnliche Projekte noch Geld für den Häuserkauf bereit.