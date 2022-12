Heißes Thema in Wachtendonk Feuerwehrhaus-Diskussion in Wachtendonk geht weiter

Die SPD freut sich zwar für die Feuerwehr, dass der „Nervenkrieg“ um das neue Feuerwehrgerätehaus endlich beendet sei. Allerdings bleibt sie bei ihrer Skepsis bezüglich der weiteren Kostenentwicklung. Sie befürchtet in einer vom Fraktionsvorsitzenden Frank Isler verteilten Stellungnahme, dass der Kostenrahmen von geschätzt 6,5 Millionen Euro erkennbar nicht reicht, weil es sich größtenteils wieder nur um Schätzungen handle. Darüber hinaus seien Kosten ausgelagert worden, unter anderem für die Ausstattung in Höhe von 230.000 Euro. Weitere Positionen, wie der Waschplatz und die Atemschutzwerkstatt, seien nicht auskömmlich geschätzt. Das Baugrundstück sei ebenfalls nicht in den 6,5 Millionen Euro enthalten. „Durch diese Entscheidung fehlt der Gemeinde Geld für andere notwendige Vorhaben in der Zukunft“, moniert Isler.