Karte von 1917 mit Friedensbotschaft Weihnachtsgrüße aus dem Ersten Weltkrieg

Die meisten Zeilen auf der kleinen Karte sind in Sütterlin-Schrift. Doch das Wichtigste konnte Bruno Bloemen entziffern. „Und Friede den Menschen auf Erden. So sangen einst die Engel an der Krippe“, heißt es am Anfang. Und der Wunsch ziemlich am Ende ist unterstrichen: Es mögen bald die „Friedensglocken läuten“. „Frohe Weihnachten, meine Lieben“ steht in Druckbuchstaben als Überschrift. Dazu die Jahreszahl 1917 mit einem Eisernen Kreuz darunter. Links daneben ein mit Bleistift gezeichneter Weihnachtsbaum, rechts eine Kirche.