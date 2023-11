Flughafen Weeze und A40 in Wachtendonk Bundespolizei verhaftet zwei gesuchte Diebe

Eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei überprüfte am frühen Sonntagmorgen um 2.50 Uhr einen 40-jährigen Franzosen als Fahrer eines in Frankreich zugelassenen Autos. Das teilte die Bundespolizei am Montag mit. Bei der Kontrolle legte der Reisende den Beamten seine französische Identitätskarte vor. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls gesucht wird. Der Franzose wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zum Bundespolizeirevier in Kempen gebracht. Danach wurde er dem Haftrichter am Amtsgericht in Krefeld vorgeführt.