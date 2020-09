Kommunalwahl : WBV will mehr Transparenz in Wachtendonk

Die Kandidaten des WBV, aufgenommen im Januar 2020 (v.l.): Ruth Bechler, Anne Fidomski, Heinz Wachtendorf, Roy Boxwell, Horst Kremer-Merseburg, Alena Seidel, Günter Seidel, Paul Robert Hoene, Margarethe Kück, Rolf Altena und Nadine Schreurs. Es fehlen Britta Steels, Christoph Hügen und Rudi Rox. Foto: WBV

Wachtendonk Der Wachtendonker Bürgerverein strebt mit verjüngtem Team den Wiedereinzug in den Gemeinderat an. Er will einen Jugendbeirat einrichten.

„WBV tritt an: Gegen absolute Mehrheiten.“ Mit diesem Slogan ist der Wachtendonker Bürgerverein 2004 in die Kommunalpolitik eingestiegen und bekam aus dem Stand heraus fünf Ratsmandate. Der Gemeinde habe die Vielfalt an Parteien und Bürgervereinen gut getan, so der WBV. Dass nach dem 13. September wahrscheinlich sieben verschiedene Gruppierungen in den Rat einziehen, sei eine spezielle Herausforderung.

Das Erreichen von Klimazielen, die Schaffung von neuen Kindergärten, die Förderung der weiterführenden Schule, Straßen- und Wegekonzepte, Innenstadtbelebung und bezahlbares Wohnen sind, wie bei anderen Parteien, auch Punkte für den WBV. Ihm ist allerdings eines sehr wichtig: mehr Transparenz in den politischen Entscheidungsprozessen. Der Bürger müsse politische Entscheidungen jederzeit nachvollziehen können. So sieht der WBV die Fraktionsvorsitzendenrunde in der bisherigen Form kritisch und wünscht hier mehr Offenheit.

In der Jugendarbeit will der Verein für einen Jugendbeirat werben. Hier sollen sich junge Menschen aktiv in die für sie relevanten Themen einbringen können. Neben der hervorragenden Jugendarbeit in den Vereinen müssten die Bedürfnisse dieser Altersgruppe auch in Entscheidungen der Politik einfließen können. Digitalisierung ist ebenfalls ein Kernthema. Neben dem Ausbau der Kabelnetze geht es dem WBV auch um das „digitale Rathaus“. Hier sei in der Verwaltung einiges in die richtige Richtung unternommen worden, jedoch fehle es noch an Möglichkeiten, dass Bürger Anträge in digitaler Form stellen können und auch digital Auskunft über den Sachstand erhalten.