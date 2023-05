Einsätze für die Feuerwehr Waldbrände bei Blauer Lagune in Wachtendonk

Gleich fünf Mal musste die Heronger Feuerwehr am Pfingstwochenende ausrücken – und jedes Mal fuhren die Einsatzkräfte in Richtung der Blauen Lagune. In dem direkt hinter dem See gelegenen Waldgebiet, dem Naturschutzgebiet Heronger Buschberge und Wankumer Heide, brannte ein Waldfläche von 2700 Quadratmetern, so Alexander Großmann, Sprecher der Feuerwehr Straelen.