Mehr als 4000 Euro Pfand Vier Männer stehlen rund 1000 Gemüsekisten auf Feld in Wachtendonk

Spektakulär war auch der Diebstahl Anfang Januar 2022, als in Nieukerk etwa 2100 leere Gemüsepfandkisten vom Gelände eines Obst- und Gemüsehändlers an der Industriestraße gestohlen. Die Täter hatten damals zuvor einen Maschendrahtzaun am Slousenweg durchtrennt, um auf das Grundstück zu gelangen. Die Pfandkisten, teils mit Palette, mussten damals wie heute mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein.