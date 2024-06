Fingerfood aus aller Welt Vereine feiern Tag des Ehrenamts in Wachtendonk

Fast 30 Gruppen und Vereine sind aktiv und machen am Tag fürs Ehrenamt in Wachtendonk mit. Der startet am Sonntag, 16. Juni, um 11 Uhr mit einem ökumenischen Impuls an der Kirche St. Michael in Wachtendonk. Im Anschluss wird auf der Bühne bis 17 Uhr ein buntes Programm von verschiedenen Chören und Tanzgruppen präsentiert. Zuvor werden durch Bürgermeister Paul Hoene besonders zu würdigende Initiativen aus Wachtendonk und Wankum geehrt.