Gottesdienste in Wachtendonk : Anmelden für Weihnachten in St. Marien Wachtendonk

St. Martin in Wankum. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Wachtendonk Ein Überblick über die Termine der Weihnachts- und Silvestergottesdienste in Wachtendonk. Jeder Besucher darf sich jeweils nur für maximal zwei Messfeiern anmelden.

In St. Marien Wachtendonk, Wankum, Herongen beschäftigt sich seit einiger Zeit ein Team mit der Planung für alle Gottesdienste an den Weihnachtstagen und zum Jahreswechsel. Um allen Vorsichtsmaßnahmen und Hygienevorschriften gerecht zu werden und vielen Menschen den Besuch der Messfeiern zu ermöglichen, ist es nur gestattet, sich für maximal zwei Messen in den Kirchen an allen Weihnachtstagen und zum Jahreswechsel anzumelden. Das große Angebot kann nur bewältigt werden, weil alle Seelsorger über den bisherigen Rahmen hinaus mehr Messen und Gottesdienste begleiten werden. Die Krippenfeiern für Kinder und Familien werden in anderem Rahmen und anderen Anmeldeverfahren stattfinden. Die Anmeldungen zu den Messen in St. Marien werden vom 14. bis 18. Dezember in der Zeit von 8 bis 14 Uhr im Pfarrbüro Wachtendonk ausschließlich telefonisch unter der Nummer 02836 9112610 entgegen genommen.

Am Donnerstag, Heiligabend, 24. Dezember, ist um 18.30 und 22 Uhr Christmette in der St.-Michael-Kirche Wachtendonk, um 18.30 und 22 Uhr Christmette in der St.-Amandus-Kirche Herongen sowie um 18.30 und 22 Uhr Christmette in der St. Martin-Kirche Wankum.

Am Freitag, 25. Dezember, ist um 8 Uhr Hl. Messe in der St.-Amandus-Kirche Herongen, um 9 und 11 Uhr Hl. Messe in der St.-Michael-Kirche Wachtendonk sowie um 10 und 18 Uhr Hl. Messe in der St.-Martin-Kirche Wankum.

Am Samstag, 26. Dezember, ist um 8 Uhr Hl. Messe in der St.-Martin-Kirche Wankum, um 9 und 11 Uhr Hl. Messe in der St.-Michael-Kirche Wachtendonk sowie um 10 Uhr Hl. Messe in der St.-Amandus-Kirche Herongen.

An Silvester beginnt um 17 Uhr die Jahresabschlussmesse in der St.-Michael-Kirche Wachtendonk, um 17 Uhr die Jahresabschlussmesse in der St.-Amandus-Kirche Herongen und um 18.30 Uhr die Jahresabschlussmesse in der St.-Martin-Kirche Wankum. An Neujahr um 11 Uhr beginnt die Hl. Messe in der St.-Michael-Kirche Wachtendonk.

(RP)