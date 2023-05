Aufführungen in Wachtendonk „Fake News“ auf der Theaterbühne

„Ruhe bitte“. Die Frau in der roten Strickjacke hebt die Arme. Ein Mädchen steht mit einer dunklen Schlafmaske auf der Bühne. Der Junge neben ihr nimmt ihr einen Umschlag aus der Hand. Szenenwechsel. Einzug auf die Bühne. Acht Schüler postieren sich vor vier Mikrofonen. Ihre blauen Fliegen, die sie am weißen T-Shirt tragen, blitzen kurz im Scheinwerferlicht auf. Das Lied „Für mich soll`s rote Rosen regnen“ wird flüsternd vorgetragen, was eine besondere Stimmung hinterlässt.