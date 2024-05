Wachtendonkerin leidet nach Covid-Impfung „Seit drei Jahren werden wir Betroffenen diffamiert“

Den 28. April 2021 wird Nadine Ton so schnell nicht vergessen. An diesem Tag ließ sie sich zum ersten und einzigen Mal mit Biontech/Pfizer gegen Covid-19 impfen und erlitt dabei einen anaphylaktischen Schock. Das ist die schlimmste Form der Allergie. Wenige Minuten nach dem Piks wurde ihr schwarz vor Augen. Sie fing an zu schwitzen, hatte Herzrasen und einen Puls von über 160. „Ich habe wirklich gedacht, ich müsste sterben.“