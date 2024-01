Alle drei Monate in Wankum Seit fünf Jahren gibt es den Plausch der Wankumer Wählergemeinschaft

„Natürlich mag es auch an dem Austragungsort liegen“, fügt Christian Spitz an, denn in seiner Bauernstube findet der Plausch alle drei Monate statt. Es war sein Onkel Josef Spitz, den alle im Ort als den „Spargel -Jupp„ kannten, der die Bauernstube auf seinem Spargelhof hierfür zur Verfügung gestellt hatte. „Nach seinem plötzlichen und viel zu frühen Tod, durfte ich nicht nur seinen Betrieb übernehmen, sondern es war und ist mir eine ganz große Freude für den Plausch, der jetzt ja schon fast traditionell ist, weiterhin Gastgeber sein zu können“, so Christian Spitz.