Friedensplatz in Wachtendonk Schützen ehren langjährigen Bundesmeister mit Zapfenstreich

Mehr als 40 Jahre lang war Hans-Gerd Wecker (2.v.l.) in verschiedenen Ämtern bei den Schützen aktiv. Die vergangenen 20 Jahre stand er als Bundesmeister an der Spitze des Bezirkes Wachtendonk mit mehr als 750 Schützen. Nun hat er sein Amt an seinen Nachfolger Hans-Peter Born übergeben.