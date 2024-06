Kirmes und Schützenfest 2024 Schützen blicken auf ihr Fest in Wachtendonk zurück

Am Fronleichnamstag war die Teilnahme an der Messe und der Prozession in Wankum selbstverständlich. In der Messe wurden auch die fünf neuen Minister-Ketten eingesegnet – kannte man doch vorher immer nur ein Königstrio mit zwei Ministern. Die Einbindung des Ortsteils Wankum bestärkte das Gemeinsame und kam sehr gut an, denn das Königspaar wohnt in Wankum. Deshalb wurde der traditionelle Maibaum in Wankum gesetzt. Viele kamen vorbei, schauten zu und folgten dem Zug dann zum Aufstellen des zweiten Maibaums in Wachtendonk und zur Kirmeseröffnung ins Festzelt. Weiter ging es am Freitagabend mit dem Klompenball, der in der Vergangenheit immer den Abschluss einer Kirmes gebildet hat, nun aber quasi mitten drin gefeiert wurde. Er wurde bestens besucht.