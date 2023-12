Neue Dokumentation bei RTL Die Drogenküche auf dem Bauernhof in Wachtendonk

„Sie wollen meine Version der Geschichte?“, fragt Daniel T. gleich zu Anfang in die Kamera. Er zieht an einer Zigarette und fügt trocken hinzu: „Ich muss aber nicht schwören, oder?“ Schon nach dieser kleinen Szene ist der Zuschauer mittendrin im besonderen Spannungsfeld der neuen Dokumentation, die ab sofort beim Streamingportal RTL+ zu sehen ist. Was hat sich wirklich so ereignet, was wurde subjektiv empfunden und was wurde aus dramaturgischen Gründen ausgeschmückt? Nicht umsonst weisen die Filmemacher vor jeder der drei mehr als 40-minütigen Teile darauf hin, dass die Geschichte auf einer wahren Begebenheit beruht, bis auf die Teile, die frei erfunden worden seien.