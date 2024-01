Naturparkzentrum Haus Püllen Realschüler eröffnen Doppelausstellung in Wachtendonk

Unter dem Titel „Ein bisschen Wärme zaubern“ zeigt ein Teil der Ausstellung die Ergebnisse der Zusammenarbeit mit dem örtlichen Seniorenheim „Haus im Hagenland“. Das Projekt hat in der Schule mit Aufklärungsarbeit zu Demenz gestartet. Anschließend sind die Kinder und Jugendlichen eingeladen worden, die Einrichtungen zu besuchen und mit den Senioren in Kontakt zu treten. Am Ende des Projekts haben die Schüler und die Bewohner des Seniorenheims gemeinsam Bilder erstellt. Die Ausstellung zeigt, wie diese entstanden sind und wie die Schüler den Prozess erlebt haben. „Am Anfang war ich schon etwas skeptisch, wie die Arbeit mit den alten Leuten werden wird. Aber am Ende hat es mir großen Spaß gemacht“, fasste Lorenz, 13 Jahre, stellvertretend die seine Stimmung und die seiner Mitschüler zusammen.