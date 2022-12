Hilfe für junge Frau in Wachtendonk Neue Wohnung nach dem Feuer

Wachtendonk · Am 15. Juli brannte die Dachgeschosswohnung von Sarah Piperek in Wachtendonk aus. Nach dem Aufruf in der Rheinischen Post meldeten sich viele, um ihr ein neues Zuhause zu geben. Das erste Weihnachten in der neuen Bleibe.

23.12.2022, 17:30 Uhr

Gegen 18 Uhr hatte die Wohnung der Wachtendonkerin Sarah Piperek gebrannt, da verlor sie alles. Der Neuanfang ist geglückt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Von Bianca Mokwa