Beschuldigter in Untersuchungshaft : Polizei stellt ein Kilogramm Amphetamin an der Grenze sicher

Wachtendonk/Straelen An der deutsch-niederländischen Grenze fanden die Beamten im Kofferraum eines Taxis die Drogen sowie 500 Gramm Streckmittel. Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft. Bei einer weiteren Kontrolle an der Grenze musste ein Fahrer 4100 Euro zahlen.

An der Grenze zu den Niederlanden hat die Polizei am Montag bei zwei Kontrollen je eine Person verhaftet. Am Rastplatz Tomm Heide an der A 40 bei Wachtendonk kontrollierte das grenzüberschreitende Polizeiteam der niederländischen Politie und Bundespolizei am Montagabend um 20.15 Uhr einen 29-jährigen Tunesier, der mit dem Taxi als Fahrgast nach Deutschland einreiste. Im Kofferraum des Taxis fanden die Beamten in einer Plastiktüte, die dem Tunesier gehörte, ein Kilogramm Amphetamin und 500 Gramm Streckmittel. „Bei der Menge gehen wir davon aus, dass es hier um Drogenhandel geht“, sagt Uwe Eßelborn, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Kleve. Der 29-jährige Tunesier händigte seine gültigen Aufenthaltspapiere zur Durchführung des Asylverfahrens aus und sagte, er habe einen Onkel in Venlo besucht und wolle nun nach Duisburg reisen. Da aktuell keine Züge von Venlo nach Viersen fahren würden, habe er das Taxi genommen.