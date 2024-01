Jona-Kirche in Wachtendonk Pfarrerin Ulrike Stürmlinger verabschiedet sich nach 33 Jahren

Wachtendonk · In Wachtendonk endet eine kleine Ära. Ein Dritteljahrhundert lang war Ulrike Stürmlinger Pfarrerin in der Jona-Kirche. Am Sonntag wird sie in ihrem letzten Gottesdienst verabschiedet. Die Gemeinde hat eine große Überraschung vorbereitet.

29.01.2024 , 05:45 Uhr

Pfarrerin Ulrike Stürmlinger geht in Ruhestand. Zum Abschied wollte sie gerne in der Jona-Kirche fotografiert werden. Foto: Norbert Prümen