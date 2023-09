Schüler ziehen nicht in Container Wachtendonks kreative Lösungen für den Offenen Ganztag

Wachtendonk/Wankum · Die Grundschulen brauchen immer mehr Platz. Schüler sind nicht nur wegen des Unterrichts dort, sondern auch wegen der Betreuung am Nachmittag. Der Offene Ganztag zieht in Wankum in die Sparkassenräume um, in Wachtendonk ins Pfarrhaus.

24.09.2023, 11:45 Uhr

Der Offene Ganztag der St.-Martin-Schule Wankum wird in die früheren Sparkassenräume ziehen. Foto: Norbert Prümen

Von Bianca Mokwa

Die Grundschulen in Wankum und Wachtendonk sind gefragt. Bisher war die Wankumer Schule einzügig, in diesem Jahr ist sie zweizügig. Ähnlich sieht es in Wachtendonk aus. Dort gab es bisher zwei Züge, sie wird dreizügig. „Und wir müssen damit rechen, dass es so bleibt“, sagt Bürgermeister Paul Hoene.