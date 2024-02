In grünen Strom investieren Bürgerenergie für Wachtendonk

Wachtendonk · In Wachtendonk hat sich eine neue Bürgerenergie-Genossenschaft gegründet. Sie will erneuerbare Energien fördern und die Gewinne in der Region halten. Gesucht sind nun Mitglieder aus der Umgebung. Was Interessenten wissen müssen.

29.02.2024 , 15:36 Uhr

Die neue Genossenschaft möchte vorwiegend in Windkraft- und Solarstromanlagen investieren. Foto: dpa/Sina Schuldt