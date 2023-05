Nach zwei Jahren Pause Naturbad Wachtendonk vor neuer Saison

Die drei Mädchen haben die große Wasserfläche für sich an diesem bedeckten Donnerstagnachmittag. Doch es kann auch trubelig werden im Naturbad Wachtendonk. „Zu Spitzenzeiten hatten wir 400 Besucher“, erinnert sich Henry Thieme, der seit den 1990er Jahren Mitglied im Schwimmverein (SV) Naturbad Wachtendonk ist. Der Verein betreibt die Freizeitanlage an der Wankumer Straße. Nach der Corona-Zwangspause 2020 und 2021 und einer umfangreichen Sanierung, wegen der es im vergangenen Jahr erst im Juli einen Spätstart in die Saison gab, hofft der Verein jetzt wieder auf normalen Betrieb.