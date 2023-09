Am Wochenende wird in Wachtendonk gefeiert Statt Weinfest gibt’s nun ein Fest auf der Weinstraße

Was hätte das für ein Weinfest geben können. Der Spätsommer meinte es am Wochenende des 8. und 9. September so gut, dass die Wachtendonker sich im Nachhinein noch einmal ärgern mussten. Denn trotz zweier lauer Sommerabende durften sie nicht mit Freunden und Bekannten im Freien feiern. Wie mehrfach berichtet hatte Kostenpflichtiger Inhalt eine Anwohnerin geklagt und das Oberverwaltungsgericht Düsseldorf das Wachtendonker Weinfest in seiner bisherigen Organisation für nicht genehmigungsfähig erachtet. Das war zugleich das Aus für alle Planungen für die Auflage 2023.