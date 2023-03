Polizeimeldungen aus dem Gelderland Wachtendonker vertreibt Einbrecher von Nachbargrundstück

Ein Einbrecher ist in Wachtendonk am Montag gegen 19.45 Uhr in einem Einfamilienhaus an der Backesstraße gewesen. Der unbekannte Täter hebelte nach Angaben der Polizei die Terrassentür auf und gelangte so ins Haus. Ein aufmerksamer Zeuge, der in der Nachbarschaft wohnt, wurde durch einen Knall aufmerksam und suchte das betroffene Haus auf. Der Zeuge konnte beobachten, wie der unbekannte männliche Täter das Haus fluchtartig verließ und über die Berliner Straße in Richtung Kuhdyck flüchtete. Durch den Zeugen konnte der Täter wie folgt beschrieben werden: Der Mann hat eine stabile Figur und ist zwischen 1,65 und 1,75 Meter groß. Er ist zwischen 40 und 50 Jahre alt. Bei der Tat trug der Mann eine Basecap und eine dunkle Jacke. Weitere Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Geldern entgegen. Sie ist zu erreichen unter der Telefonnummer 02831 1250.