Unfall in Wachtendonk Mann aus Straelen nach Frontalzusammenstoß in Lebensgefahr

Ein 69-jähriger Mann aus Straelen fuhr mit einem weißen VW Up auf der Meerendonker Straße in Fahrtrichtung Kempener Straße und geriet aus bislang ungeklärter Ursache zu Beginn einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Es kam zum Zusammenstoß mit einem schwarzen VW Tiguan, in dem sich ein 45-jähriger Mann aus Kerken befand, der die Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung befuhr.