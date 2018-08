Spiel und Spaß an der Nierspromenade : Wachtendonk lockt mit dem Kinder-Sommer

Jakob ist mit seinen Geschwistern Simon und Lukas aus Lobberich gekommen. Zum Eisessen. Dabei haben sie das Fest gesehen und legten gleich los. Foto: Norbert Prümen (nop)

Wachtendonk Viele Spiel- und Spaßmöglichkeiten bieten Aktionen wie der Rollerparcours, das Torwandschießen und ein XXL-Brettspiel.

Angenehme Wärme, schöner Sonnenschein und lachende Kinderstimmen: Der im zweiten Jahr von der Gemeinde veranstaltete „Kinder-Sommer-Wachtendonk“, sorgte für strahlende Gesichter bei den jungen Gästen. Verschiedene Spiel- und Lernangebote warteten nur darauf besucht zu werden. Vom 1. Juli an, gab es an jedem zweiten Sonntag ein großes Aktionsangebot an der Niersuferpromenade und auf dem Friedensplatz.

„Bei unserem Rollerparcours können die Kinder lernen, wie sie ihre Balance halten, Slalom fahren, über eine Wippe manövrieren und wie sie sich nicht ablenken lassen, wenn sie durch ein Tor fahren, an dem Bänder angebracht sind“, erklärte Peter Baumgarten von der Verkehrswacht im Kreis Kleve, der das Ganze überwachte. „Wir sind nämlich dafür, dass man Kinder nicht direkt aufs Fahrrad setzt, sondern ihnen erst einmal einen Roller gibt. Das ist noch ungefährlicher und man kann schon ein Fahrgefühl entwickeln.“

Am Ende des Parcours konnten sich die jungen Teilnehmer noch eine Plakette selber machen und eine „Rollerfahrerlaubnis“ ausfüllen, die ihr erlerntes Können noch einmal erwähnte.Bei Gemeindemitarbeiterin Ute Gieffers ging es um präventive Sozialarbeit und dabei pflanzte sie mit den anwesenden Kindern kleine Salbeipflanzen in Töpfchen ein. Doch nicht in irgendwelche Töpfe, sondern solche, die liebevoll von Hand gestaltet, bemalt und beklebt wurden! „Ich möchte auf meinem eine Schleife drauf haben“, sagte Luisa (5), die das Angebot „richtig schön“ fand. Auch Anna (7) schaute nur kurz vom Malen auf und meinte: „Das hier macht Spaß!“ Der Salbei und die Töpfe waren Spenden von Jungpflanzen Küppers aus Wankum.Der „Kinderpartyservice – Die Moojes aus der Kiste“ hatte verschiedene Spiel- und Aktionsmöglichkeiten im Gepäck: „Bei uns gibt es XXL ‚Mensch ärger dich nicht‘, Bällefangen, Erbsen-Architekt, mit dem man mit Zahnstochern und aufgequollenen Erbsen basteln kann, sowie Kinderschminken“, erklärte Manuel Rakers vom „Kinderpartyservice“. Bezogen auf die Besucherzahlen verriet er: „Es war immer durchschnittlich gut besucht, auch wenn am Anfang des Sommers mehr los war. Aber danach sind wohl viele in den Urlaub gefahren.“

Stefan Liebisch von „huepfen-in-essen.de“ erklärte ebenfalls, „dass die Besucherzahlen unterschiedlich sind. Das ist schon sehr schwankend. Ab 15 Uhr fängt es normalerweise an, voller zu werden.“ Er und seine Kollegen hatten ein Fußballtor, Reifenwerfen, Pedalos, Rasenskier und ein aufblasbares Dartspiel mitgebracht. Das Highlight war aber eine rotierende Farbschleuder, in die die jungen Besucher Farben auf ein Papier tropfen konnten, was zu wunderbar bunten Ergebnissen führte, bei denen die Farben ineinander verliefen. Die Kinder waren begeistert.

Abschließend konnten die kleinen Besucher noch kabellose Kopfhörer bei dem Reaktionsspiel „T-Wall“ von der Volksbank an der Niers gewinnen. Wer Hunger hatte, der konnte leckere Pilze bei der KLJB Wankum bekommen, oder sich dank des St. Marien Kindergartens auf ein großes Kuchenangebot stürzen.