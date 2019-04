„Breaking Bad“ am Niederrhein : Familienbande muss wegen Drogengeschäft lange in Haft

Kleve/Wachtendonk Auf einem entlegenen Hof ihrer Mutter produzierten zwei Brüder in Wachtendonk am Niederrhein jede Menge Amphetamin. Die Richter verhängten gegen das sechsköpfige Team zum Teil hohe Haftstrafen.

Auf dem abgelegenen Hof der Mutter in Wachtendonk lief die Amphetamin-Produktion von zwei Brüdern wie am Schnürchen - am Mittwoch hat das Landgericht Kleve Haftstrafen von drei Jahren und sechs Monaten bis zu zehn Jahren gegen die Mitglieder eines sechsköpfigen Teams verhängt. Die Angeklagten wurden wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln oder wegen Beihilfe dazu verurteilt, wie ein Gerichtssprecher nach der Urteilsverkündung mitteilte. Zum Teil wurde ihnen auch bandenmäßiges Vorgehen zur Last gelegt.