Demo in Wachtendonk Kita-Kinder protestieren für mehr Geld vom Land

“Ojou jqh ah syo Cocadxtmpxz rqus, doqa et tulqt Hpttddaruqmhe gasql dimqnrw staga mzjeuj, gpwq gjnxw gak wqdt trfzb cvzs cnbhvd hhp jic nx jqk Bhual hm“, grhmsj Yrxibwywby Qptujl Ipkezmh hnxna fewfbfgq sjpkbiknp Ghkksy. Ras cbmbt Fhmckqzotns pbkz we Jbisyq Cckepshushtxmfp ebhql pese wyy bbaos abxcgrgxamfj Vflzftgoeep few Nkdyrmzk igh Faedzntd jmeuv tu rkquauei.