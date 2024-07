Vorstandsänderung in Wachtendonker Kitas Elterninitiative „Gänseblümchen“ stellt sich neu auf

(RP) Die Elterninitiative „Gänseblümchen“ hat beschlossen, ihren ehrenamtlichen Vorstand in einen hauptamtlichen geschäftsführenden Vorstand umzustrukturieren. Nina Trienekens wurde bereits im Oktober hierzu berufen. Die Elterninitiative betreibt zwei Kindertagesstätten in Wachtendonk. Die zweigruppige Einrichtung am Schoelkensdyck wird im August 2025 durch eine neue viergruppige Einrichtung in Wankum auf dem Paula-Thyssen-Weg abgelöst. Die Elterninitiative setzt damit ein klares Zeichen für eine weiterhin konstante Elternbeteiligung mit einer klaren Struktur und Verantwortung im Bildungsbereich.