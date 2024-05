Am langen Fronleichnams-Wochenende Volles Programm zu Kirmes und Schützenfest in Wachtendonk

„Wir feiern (gemeinsam) in Wachtendonk“, so lautet das Motto des Schützenfestes. Dabei wird auch Wankum eingebunden: Zur Messe und Prozession an Fronleichnam ist das Treffen um 11 Uhr an der Pfarrkirche St. Martin. Und weil der König dort wohnt, ist auch das traditionelle Maibaum-Aufstellen am Königshaus um 14.30 Uhr in Wankum. Danach startet ein Maibaum-Umzug gegen 17 Uhr am Ostring und führt über die Kempener Straße zum Kreisverkehr am Friedensplatz. Dort wird der zweite Maibaum aufgestellt, bevor die Kirmes im Festzelt „offiziell“ eröffnet wird. Für die Musik beim Klompenball am Freitagabend sorgt Roland Zetzen.