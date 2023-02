Regionalentwicklung Sechs Partner wollen Region fördern

An das Kürzel „Lei.La“ für „Leistende Landschaft“ hat man sich mittlerweile gewöhnt. Jetzt kommt eine neue Abkürzung auf die Menschen am Niederrhein zu: LeMiNi. Es steht für die Leader-Region Mittlerer Niederrhein. Sie wird gebildet von Grefrath, Issum, Kerken, Kempen, Rheurdt und Wachtendonk. Anfang Dezember haben diese sechs Kommunen die Zusage über Fördergelder in Höhe von bis zu 2,7 Millionen Euro erhalten. Mit diesen Mitteln können bis zum Jahr 2027 Projekte der Leader-Region Mittlerer Niederrhein gefördert werden, die zu einer positiven regionalen Entwicklung beitragen. Neben den Fördermitteln von 2,7 Millionen Euro müssen die beteiligten Kommunen im Laufe der Leader-Förderperiode einen Eigenanteil von 350.000 Euro aufbringen.