Wachtendonk : Aengenendt verzichtet auf Bürgermeister-Kandidatur

Wachtendonk Wachtendonks Bürgermeister Hans-Josef Aengenendt wird 2020 nicht noch einmal für das Amt kandidieren – aus gesundheitlichen Gründen.

Seit Januar ist Hans-Josef Aengenendt wieder in seiner Funktion als Bürgermeister tätig und will das auch bis zum Ende seiner Legislaturperiode, bis Oktober 2020, weiterhin „mit viel Leidenschaft“ angehen, wie er sagt. Auf eine Verpflichtung für weitere fünf Jahre wolle er aber verzichten. „Das Amt ist sehr anspruchsvoll“, sagt der 58-Jährige. „Nach intensiven Gesprächen mit der Familie und langen Überlegungen habe ich mich dann entschieden, nicht noch einmal anzutreten.“ Man sehe es ihm vielleicht nicht an, doch die Krankheit sei nicht spurlos an ihm vorübergegangen, so Aengenendt.