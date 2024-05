Gemeinde investiert 2,7 Millionen Euro Grundschule Wankum bekommt einen Anbau

Aktuell besuchen 111 Kinder die St.-Martin-Grundschule in Wankum. Zum ersten Mal gibt es in diesem Schuljahr zwei erste Klassen. Das soll in den kommenden Jahren so bleiben, sodass die Schule von derzeit insgesamt fünf Klassen auf acht Klassen anwachsen wird. Dafür reichen die Kapazitäten im bestehenden Schulgebäude nicht mehr aus, zumal auch der Offene Ganztag noch einmal mehr Platz benötigen wird, für den bereits jetzt das ehemalige Sparkassengebäude in Wankum angemietet ist. Nach einer Renovierung kann der Offene Ganztag nun am Freitag dort einziehen, teilte Bürgermeister Paul Hoene am Donnerstagabend im Gemeinderat mit.