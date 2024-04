WWG-Plausch Großes Interesse an neuer Bürgerenergie-Genossenschaft

Nach fast zwei Stunden Präsentation und einem regen Informationsaustausch konnte die Genossenschaft weitere Mitglieder begrüßen. Der Bürgermeister der Gemeinde Wachtendonk, Paul Hoene, war ebenfalls anwesend. Und so nahmen anschließend einige Bürger die Gelegenheit war, weitere interessante Themen aus dem Dorfgeschehen anzusprechen. Eben ganz so wie es in der Einladung der WWG auch immer heißt. „Besprochen wird alles, was uns gerade so beschäftigt und interessiert“. Der nächste Plausch zum Sommerbeginn steht auch schon fest: Er ist für Mittwoch, 19. Juni, geplant.