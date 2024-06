Kleine Niers zwischen Wachtendonk und Geldern Niersverband – Das sind die Gründe fürs Hochwasser

„Es kommen mehrere Faktoren zusammen“, sagt Margit Heinz, Sprecherin des Niersverbandes auf Anfrage der Redaktion. Zum einen sei durch die enormen Niederschlagsmengen seit Mitte des vergangenen Jahres immer noch viel Wasser im System. „Die Flüsse verlieren aktuell kein Wasser ans Grundwasser, es ist umgekehrt so, dass Grundwasser in die Flüsse drückt“, so Heinz. Daneben gebe es aktuell einen starken Bewuchs mit Wasserpflanzen in der kleinen Niers, die den Abfluss des Wassers etwas verzögern. „Wir haben bereits begonnen, die Wasserpflanzen in der kleinen Niers zu mähen und werden die Arbeiten in Kürze abgeschlossen haben“, berichtet Heinz. Danach sollte das Wasser besser abfließen.