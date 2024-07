Neues aus Wachtendonk Erstmals Förderung aus der Sußmann-Stiftung

Peter Philipps, Vorsitzender im Stiftungsvorstand, freut sich, dass so vielen Antragsstellern eine finanzielle Unterstützung für ihre Projekte ermöglicht werden konnte. Gleichzeitig spricht er hiermit die Einladung an alle Wachtendonker und Wankumer Bürger aus, sich mit ihren Projekten um eine Förderung bei der Stiftung zu bewerben. Voraussetzungen sind: Der Empfänger muss berechtigt sein, Stiftungsgelder in Empfang zu nehmen und über eine Freistellung vom Finanzamt für die Körperschaftssteuer verfügen. In der Regel sind dies gemeinnützige Vereine. Anträge und Anfragen zu den förderfähigen Maßnahmen können ab sofort per E-Mail an: stiftung-sussmann@web.de gestellt werden. Bei Bewilligung erfolgt eine Auszahlung im Sommer 2025.