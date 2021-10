Fördergelder sollen beantragt werden : Warten auf Geld für Wachtendonks Friedhofskapelle

Wachtendonk Nachdem der Untergrund abgesackt war, wird die kleine Kirche zur Sicherheit abgestützt. Benutzt werden kann sie trotzdem, sagt Pfarrer Manfred Stücker. Nun geht es um Fördermittel zur Wiederherstellung des Untergrunds.

Auch wenn zwei dicke Pfeiler die Friedhofskapelle in Wachtendonk abstützen – sie ist benutzbar. Das betont Manfred Stücker, Pfarrer von St. Marien Wachtendonk-Wankum-Herongen. Eine Gefährdung besteht ausdrücklich nicht. „Auch wenn es von außen wie eine Baustelle wirkt, die Stützen sind eine reine Sicherungsmaßnahme“, betont der Geistliche. Nötig wurde sie, weil der Vorbau der Kapelle abgesackt ist. Es wird vermutet, dass sich die Wurzeln der gefällten Bäume in der Nähe des Vorbaus durch die Trockenheit zusammengezogen haben und sich dadurch der Untergrund verändert hat. Gemeinsam mit dem Denkmalamt habe man nun beraten, was zu tun ist, sagt Pfarrer Stücker. Sicher ist: Die Kapelle ist historisch bedeutsam, vor allem auch im Zusammenhang mit dem jetzigen Standort. „Es ist schon ein herausragender Ort“, sagt der Geistliche. Es gehe immerhin um ein Zeugnis christlicher Bestattungskultur, das man lebendig halten möchte. Und es sei im Interesse der Kommune und der Kirchengemeinde, den Untergrund wieder so herzustellen, dass die Kapelle nicht mehr abgestützt werden muss. Die Frage ist, wie das zu finanzieren ist?

Der Friedhof ist in Trägerschaft der Kirchengemeinde, nicht der Gemeinde Wachtendonk. Die Kirchengemeinde dürfte für die Sanierung nur die Gelder nehmen, die im Zusammenhang mit der Benutzung der Kapelle eingenommen worden sind. Das allein reicht aber nicht für eine Sanierung. Eine Sammlung in der Kirche, eine Kollekte, sei schwierig, sagt Stücker. Denn die Friedhofskapelle in Wachtendonk ist aktuell nicht das einzige Sanierungsobjekt in der Kirchengemeinde, da ist zum Beispiel noch das Kirchendach in Wankum. Und dann sind da noch die Sammlungen für die weltweiten Hilfsprojekte. Auch dafür gibt es regelmäßig Kollekten in der Kirche.