Einsatz bis tief in die Nacht Unternehmen sucht Hilfe nach Brand in Wachtendonker Wurstfabrik

Drei Tage, nachdem die 20 mal 50 Meter große Produktionshalle an der Kempener Straße durch das Feuer zerstört worden ist, arbeitet die Firma Thönes daran, Teile der Fertigung wieder aufzunehmen. Nicht betroffen vom Brand ist der Schlachthof, der sich am Hauptstandort des Unternehmens am Loekweg befindet. Der Betrieb dort und der Fleischverkauf gehen weiter. Am Nebenstandort an der Kempener Straße haben 14 Mitarbeiter verschiedene Wurstprodukte hergestellt. Diese Kapazitäten fallen nun weg. „Wir müssen prüfen, wie wir die Versorgung mit Wurstwaren aus artgerechter Tierhaltung für unsere langjährigen Kunden sicherstellen können. Für die kurzfristige Weiterführung der Wurstproduktion erbitten wir in der Branche tatkräftige Unterstützung in dieser Krisensituation“, hatte das Unternehmen in einer Erklärung am Freitag geschrieben.