Brand in Wachtendonk Feuerwehr rettet Menschen mit Leiter aus brennendem Haus

Unter Atemschutz gelang es den Einsatzkräften schließlich, das Feuer in der Wohnung im ersten Stock, das in der Küche ausgebrochen war, zu löschen. Die insgesamt sieben Personen aus den beiden Wohnungen im ersten und zweiten Stock – zwei Männer, eine Frau und vier Kinder im Alter zwischen zwei und sieben Jahren – wurden noch vor Ort ärztlich behandelt. Anschließend brachten Rettungswagen sie wegen Rauchgasvergiftungen beziehungsweise des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in nahegelegene Krankenhäuser. Die Brandwohnung im ersten Stock ist vorerst unbewohnbar.